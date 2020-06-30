2020-06-30T09:24:41+03:00
Политика
КП Беларусь

Путин и Лукашенко приедут на мемориал во Ржев ближе к 12 дня, пока - последние приготовления. Фото

Стало известно, что на открытие мемориала в Ржеве президенты приедут во второй половине дня. Что они делают сейчас?
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
После официального открытия президентами 30 июня, мемориал отдельно откроют для жителей Тверской области - 1 июля. Фото: Telegram «Пул Первого».После официального открытия президентами 30 июня, мемориал отдельно откроют для жителей Тверской области - 1 июля. Фото: Telegram «Пул Первого».
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что во вторник, 30 июня, Путин и Лукашенко встретятся в Тверской области для переговоров и открытия Ржевского мемориала.

Памятник ждет открытия с апреля 2020 года, которое было отложено из-за эпидситуации с коронавирусной инфекцией и, похоже, что оно откладывается еще немного.

О том, что лидеры двух стран-соседок приедут на открытие мемориала примерно к 12.00 часам, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Пресс-служба опубликовала также и фото последних приготовлений во Ржеве.

- Если верить программе (и тому, что ее будут соблюдать) Лукашенко и Путин приедут сюда ближе к обеду, - заявили в «Пуле Первого».

На фото приготовлений видно, что уже установлена тумба с микрофонами для выступления президентов, рабочие завершают последние штрихи по наведению порядка.

Последние приготовления во Ржеве перед приездом президентов. Фото: Telegram «Пул Первого».

Последние приготовления во Ржеве перед приездом президентов. Фото: Telegram «Пул Первого».

Уточняется, что в день открытия попасть к памятнику смогут только гости церемонии. Для ржевитян комплекс откроют для посещений на следующий день - со среды, 1 июля.

Кстати, для Владимира Путина - это первая поездка за пределы Московского региона с начала действия ограничительных карантинных мер - с середины марта. А вот для Александра Лукашенко - второй «выезд в свет», первым стало посещение парада Победы 24 июня в Москве.

Чем заняты президенты на данный момент? Этого не сообщает ни пресс-служба Лукашенко, ни инфослужба Кремля. Можно только предположить, что до открытия было решено провести переговоры, которые белорусский лидер анонсировал до поездки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Конец коронавирусных каникул!»: впервые за долгое время Лукашенко сел на борт самолета, чтобы полететь в Москву.

Президент Беларуси вылетел в Россию накануне парада Победы (подробности).

«Выборы будут очень интересными, а после выборов - будет еще интереснее». Лукашенко о шестой президентской кампании.

Президент высказался о том, как страна справляется с коронавирусом, а также о конкурентах по президентской гонке (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Россия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минтруда рассказало, сколько человек пожаловались на незаконные увольнения
Путин и Лукашенко приедут на мемориал во Ржев ближе к 12 дня, пока - последние приготовления. Фото
В Белнефтехиме рассказали, как будут меняться цены на топливо внутри Беларуси
«Завтра должен был выйти на свободу. Сил больше нет…»: жена Статкевича заявила об уголовном деле в отношении политика
В ВОЗ заявили о еще большем ускорении темпов роста пандемии COVID-19
Видеофакт. В Минске на «зебре» бус сбил 9-летнего мальчика на роликах
Фотофакт. Мужчина в Пружанском районе на своем участке обнаружил человеческие останки
В заброшенном пруду в Пинском районе утонул 12-летний мальчик. Он не умел плавать
Юрист штаба Бабарико Максим Знак заявил, что за каждую подпись, которую не признали, будут бороться
Из-за некачественной воды в Минске возбуждено уголовное дело по статье «Служебная халатность»
В Минске 33-летний велосипедист врезался в остановившийся автомобиль «Тойота»
ЧП в Бобруйском районе: Nissan с телами четверых мужчин извлекли из водоема. Два их них - сотрудники милиции
Еще минус 4 тысячи. Другая гомельская комиссия тоже не зачла подписи за Бабарико
Следственный комитет прокомментировал ЧП с рабочими в колодце: они, согласно инструкциям, не имели права спускаться в люк
Прогноз погоды на 30 июня: синоптики объявили оранжевый уровень опасности
Россия может открыть границы с Беларусью уже в конце июля - начале августа
Валерий Цепкало не исключает возможность задержания или иного исключения из выборов
Стало точно известно, встретятся ли Лукашенко и Путин 30 июня
МВД Беларуси начало проверку в отношении претендента на президентское кресло Валерия Цепкало
К галерее, где хранятся картины из коллекции Белгазпромбанка, приехали сотрудники Департамента финансовых расследований
Будущее наступило. В Беларуси запустят пилотный проект по оплате покупок в магазине через распознавание лиц
Иностранцам, которые приезжают в Беларусь на срок до 10 суток, больше не нужно проходить обязательную регистрацию
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 июня 2020 года: 61 790 заболевших и еще 4 умерших
Александр Лукашенко: «Не надо думать, что все преподаватели коррупционеры и прочее. Кто хайпует, кто постит. А вас я считаю мнениеформирующими людьми»
Третий претендент на пост президента подала документы в Центризбирком
Детские сады, светомузыкальный фонтан и не только: что откроют в Минске ко Дню Независимости
Александр Лукашенко: «И хорошо, что эта пандемия показала, кто есть кто»
Александр Лукашенко: «В течение будущей пятилетки мы доведем зарплату профессорско-преподавательского состава до 150% от средней по стране»