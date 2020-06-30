Путин и Лукашенко приедут на мемориал во Ржев ближе к 12 дня, пока - последние приготовления. Фото

Стало известно, что на открытие мемориала в Ржеве президенты приедут во второй половине дня. Что они делают сейчас?

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что во вторник, 30 июня, Путин и Лукашенко встретятся в Тверской области для переговоров и открытия Ржевского мемориала.

Памятник ждет открытия с апреля 2020 года, которое было отложено из-за эпидситуации с коронавирусной инфекцией и, похоже, что оно откладывается еще немного.

О том, что лидеры двух стран-соседок приедут на открытие мемориала примерно к 12.00 часам, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Пресс-служба опубликовала также и фото последних приготовлений во Ржеве.

- Если верить программе (и тому, что ее будут соблюдать) Лукашенко и Путин приедут сюда ближе к обеду, - заявили в «Пуле Первого».

На фото приготовлений видно, что уже установлена тумба с микрофонами для выступления президентов, рабочие завершают последние штрихи по наведению порядка.

Последние приготовления во Ржеве перед приездом президентов. Фото: Telegram «Пул Первого».

Уточняется, что в день открытия попасть к памятнику смогут только гости церемонии. Для ржевитян комплекс откроют для посещений на следующий день - со среды, 1 июля.

Кстати, для Владимира Путина - это первая поездка за пределы Московского региона с начала действия ограничительных карантинных мер - с середины марта. А вот для Александра Лукашенко - второй «выезд в свет», первым стало посещение парада Победы 24 июня в Москве.

Чем заняты президенты на данный момент? Этого не сообщает ни пресс-служба Лукашенко, ни инфослужба Кремля. Можно только предположить, что до открытия было решено провести переговоры, которые белорусский лидер анонсировал до поездки.

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