Минтруда рассказало, сколько человек пожаловались на незаконные увольнения

Всего с 11 по 23 июня на «горячую» линию обратились 212 человек, из них 43% спросили про законность состоявшегося увольнения, 47% – получили консультации по применению трудового законодательства. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Напомним, президент поручил разобраться в увольнениях из частных компаний за отказ подписаться за альтернативных кандидатов в президенты. В итоге нарушения прав работников нашли и в государственных компаниях

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10 июня президент неожиданно поручил расследовать случаи увольнения из частных компаний за отказ подписаться за альтернативных кандидатов в президенты. Уже на следующий день Министерство труда и соцзащиты вместе с Департаментом госинспекции труда открыли «горячую» телефонную линию для жалоб. А на днях привели результаты ее работы.

Всего с 11 по 23 июня на «горячую» линию обратились 212 человек, из них 43% спросили про законность состоявшегося увольнения, 47% – получили консультации по применению трудового законодательства.

Итоги двухнедельной работы «горячей» линии показывают, что наниматели в основном соблюдают трудовое законодательство при увольнении работников, применяя предоставленные им по закону полномочия, - подытожили специалисты Минтруда.

Только в одном случае специалисты нашли нарушения законодательства при непродлении контракта - работника «Торгового дома «Лагуна» в Барановичах предупредили об увольнении из-за окончания срока контракта за 11 дней. По закону нужно предупреждать за один месяц.

Кроме того, многие работники жаловались на то, что их принуждают соглашаться с увольнением. Похоже, в основном это работники государственных предприятий - «Могилевхлебопродукт», «Гродненский мясокомбинат», «Зона Логистики Групп», Строительно-монтажный трест № 40.

- После консультаций со специалистами Минтруда и соцзащиты и Департамента государственной инспекции труда, пересмотрели свои намерения уволить работников, - считают в Минтруда.

Помогли в Минтруда и молодому специалисту, которого в апреле уволили за прогул. Его снова приняли на работу 19 июня 2020 года в ОАО «Маслаки». А еще, после вмешательства министерства наконец выплатили зарплату работникам санатория «Подъельники» в Узде и работникам ООО «Софткорп» в Минске.

А вот с вопросами увольнения из частных компаний за отказ подписаться за альтернативных кандидатов в президенты на горячую линию Минтруда работники не обращались.