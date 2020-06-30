Владимир Япринцев считает, что страны-соседки завидуют нашему спорту

Потому что у нас много новых залов и «мы во всех видах спорта почти участвуем в чемпионатах Европы и мира, и платит за это все государство!»

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Чемпион мира и Европы по самбо и член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев рассказал телеканалу ОНТ, что страны-соседки завидуют белорусскому спорту.

- Нам повезло. Мы точно были первым видом спорта, что провели открытый чемпионат Беларуси на призы президента страны. Конечно, это была сумасшедшая поддержка, в моей памяти осталось, когда Александр Григорьевич пришел и открыл эти соревнования. Мы уже проводим 24 года подряд этот турнир. Что бы мы ни говорили, конечно, все время люди хотят чего-то нового, чего-то лучшего… Потом, знаете, как поэт сказал: «Что имеем - не храним, потерявши - плачем». Поэтому надо помнить то хорошее… - говорит Владимир Япринцев.

Спортивные успехи чемпион по самбо измеряет в том числе в количестве открытых залов и спонсорстве государства.

- Вы возьмите просто статистику и посмотрите, сколько новых залов открыто. Если взять нашу соседку, я имею в виду Украину, например. Я очень плотно контактирую с ребятами из России, из Украины - все по-хорошему нам завидуют, потому что мы во всех видах спорта почти участвуем в чемпионатах Европы и мира. И платит за это все государство! Я 24 года руководил федерацией самбо, долгое время руководил и федерацией дзюдо и знаю, что очень непросто найти деньги. Знаете, особенно вот наши там постсоветские республики приезжают, они точно так же продолжают собирать деньги у коммерсантов, у бизнесменов. А мы (я могу гордиться и говорю это честно и прямо)… в основном, конечно же, принимает участие государство, - считает Япринцев.

СПРАВКА

Владимир Япринцев - чемпион мира и Европы по самбо и член исполкома Международной федерации самбо. В 2009 году был 31-м в списке самых богатых белорусских бизнесменов, а в 2013 году - на 19-м месте. Работал с Юрием Чижом и был начальником службы безопасности фирмы «Трайпл». В июле 2016 года над ним состоялся суд по делу «Трайпл», где он получил штраф и был освобожден в зале суда. Его сын Казбек Япринцев получил 8 лет лишения свободы за мошенничество, но вышел на свободу спустя 2 года после помилования президентом.