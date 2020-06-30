2020-06-30T10:44:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Прижал палец дверцей и бросился душить таксиста»: в Гомеле нетрезвый пассажир напал на водителя

Конфликт начался, когда супружеская пара стала требовать изменить маршрут для такси онлайн-приложения
Надежда БУТОВИЧ
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В Гомеле задержали супругов, напавших на таксиста.В Гомеле задержали супругов, напавших на таксиста.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Как рассказали в пресс-службе МВД, инцидент с конфликтными пассажирами - супружеской парой из Гомеля - произошел в областном центре 24 июня.

Вечером в минувшую среду 41-летний горожанин с женой были в гостях. После обильного застолья домой решили ехать на такси, а машину вызвали через интернет-приложение, заранее обозначив маршрут и конечную точку. Сели, поехали, гомельчанин сразу же задремал в такси, а его супруга вдруг вспомнила - нужно в магазин купить корм для животных.

- Женщина попросила таксиста отклониться от маршрута, но он сказал, что это невозможно. Тогда клиентка стала бурно протестовать, от криков проснулся ее муж и, не разобравшись, также стал ругаться с водителем. В итоге супруги аннулировали поездку и стали выходить из салона. Но вдруг подозреваемый прищемил палец дверцей. Тут он совсем рассвирепел, бросился к таксисту и начал его душить, угрожая расправой, - заявили в пресс-службе.

Водителя спасли прохожие - они увидели драку и вызвали милицию. В итоге оба супруга оказались в РОВД. На них составлены протоколы за мелкое хулиганство, еще в отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело по подозрению в угрозе убийством, он находится в изоляторе.

Уточняется, что ранее фигурант уже был судим за хулиганство и сейчас еще проходит в качестве подозреваемого в краже по другому уголовному делу.

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