2020-06-30T10:46:31+03:00
Общество
КП Беларусь

«Наша Нiва» вярнулася»: издание смогло возвратить себе прежний интернет-адрес

Портал снова доступен онлайн со всех устройств
Надежда БУТОВИЧ
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Издание сохранило за собой электронный адрес. Фото: appnapc.com.Издание сохранило за собой электронный адрес. Фото: appnapc.com.
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Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что с 25 июня для некоторых пользователей перестал открываться сайт «Нашей Нивы» - nn.by.

Часть пользователей, заходя на сайт, видели сообщение о том, что «Нет доступа к сайту». Позже выяснилось, что это произошло из-за просрочки платежа за домен. По действующему решению ОАЦ «адрес» должен был пойти с аукциона.

В «Ниве» поясняли, что это ЧП с доменом произошло из-за того, что напоминания о просрочке оплаты за домен - 25 белорусских рублей в год - попали каким-то образом в «глубокую корзину» спама.

В любом случае, все закончилось благополучно - во вторник, 30 июня, на сайте издания появилось короткое заявление:

- «Наша Ніва» вярнулася на nn.by. Чытайце ды пішыце! - сообщила редакция, поблагодарив также десятки тысяч людей за солидарность и поддержку.

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