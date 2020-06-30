«Наша Нiва» вярнулася»: издание смогло возвратить себе прежний интернет-адрес
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что с 25 июня для некоторых пользователей перестал открываться сайт «Нашей Нивы» - nn.by.
Часть пользователей, заходя на сайт, видели сообщение о том, что «Нет доступа к сайту». Позже выяснилось, что это произошло из-за просрочки платежа за домен. По действующему решению ОАЦ «адрес» должен был пойти с аукциона.
В «Ниве» поясняли, что это ЧП с доменом произошло из-за того, что напоминания о просрочке оплаты за домен - 25 белорусских рублей в год - попали каким-то образом в «глубокую корзину» спама.
В любом случае, все закончилось благополучно - во вторник, 30 июня, на сайте издания появилось короткое заявление:
- «Наша Ніва» вярнулася на nn.by. Чытайце ды пішыце! - сообщила редакция, поблагодарив также десятки тысяч людей за солидарность и поддержку.
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