Ученые подтвердили, что тяжесть заболевания COVID-19 зависит от генетики и группы крови человека

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Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета Михаил Чурносов рассказал ТАСС, что тяжесть заболевания COVID-19 связана с индивидуальной генетической предрасположенностью человека.

- Почему одни заражаются, болеют тяжело, а другие - нет? Одно из объяснений: индивидуальные генетические особенности человека, в том числе определяющие работу определенных ферментов, в частности - ангиотензинпревращающего фермента. <...> Около 90% заболеваний человека имеют генетическую природу в большей или меньшей степени, в том числе предрасположенность к инфекционным заболеваниям, в данном случае - к коронавирусу. Причина заболевания - коронавирус, который при попадании в организм вызывает заболевание, но одни к нему более чувствительны, другие менее, и течение заболевания тоже определяется генетическими факторами, - говорит Михаил Чурносов.

По словам Чурносова, подтверждается и то, что люди со второй группой крови наиболее подвержены заражению коронавирусом. На течение болезни влияет также наличие генетических заболеваний.

- В данном случае группа крови является генетическим маркером рядом расположенных генов, которые определяют реакции организма на различные внешнесредовые объекты. Фактором, предрасполагающим к очень тяжелому течению заболевания из-за заражения коронавирусом, является и наличие тяжелой соматической патологии: сахарного диабета, ожирения и так далее, - заболеваний, также имеющих генетическую природу. Сегодня уже звучат факты, что рецепторы ангиотензинпревращающего фермента, которые определяют предрасположенность к поражению коронавирусом, вовлечены и в развитие ожирения, гипертонической болезни, сахарного диабета, - рассказал профессор.

Напомним, на утро 30 июня в Беларуси зарегистрировано 61 790 случаев COVID-19 (+315 за сутки). За все время с начала вспышки выздоровели 45 213 человек (+186 за сутки). Скончались 387 пациентов (+4 за сутки).