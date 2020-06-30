2020-06-30T11:59:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Поехали рыбачить и утонули»: на озере под Браславом погибли два брата

СК расследует, как именно погибли мужчины
Надежда БУТОВИЧ
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Под Браславом нашли тела утонувших рыбаков.Под Браславом нашли тела утонувших рыбаков.Фото: Алеся ДОБЫШ
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Трагедия произошла на территории Браславского района в минувшие выходные, проинформировал местный ресурс news.vitebsk.cc со ссылкой на пресс-службу областного УСК по Витебску.

Сообщается, что в воскресенье, 28 июня, с самого утра 57- и 45-летний братья, сообщив семьям, уехали на рыбалку на озеро Иново, что в 13 километрах от райцентра. Вечером родные забеспокоились - на телефоны не отвечают, домой не явились. Родственники обратились к правоохранителям.

На следующий день в понедельник, 29 июня, тела погибших мужчин извлекли со дна озера. На месте происшествия работала следственная группа, опрошены родные и очевидцы, назначены экспертизы. Идет следствие.

Как уточняется, озеро, где погибли мужчины, довольно небольшое - всего 1,27 квадратных километра площадь, но глубокое - максимальная глубина 9 метров.

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