В Мозыре на пожаре спасли маму с годовалым ребенком
О том, что в райцентре на Гомельщине произошло возгорание в жилом доме, сообщила пресс-служба МЧС.
Пожар случился в одной из многоэтажек в Мозыре в понедельник, 29 июня. Спасателям очевидцы позвонили около 15.40 часов. К моменту прибытия пожарных из одной из квартир на втором этаже уже валили клубы черного густого дыма. Хозяин горевшей квартиры был на улице - он вышел из пожара сам.
- Однако в доме находились другие жильцы, которых было необходимо эвакуировать. Так, из квартиры на 4 этаже огнеборцы звена газодымозащитной службы при помощи масок спасли женщину с ее годовалым сыном. Были спасены с верхних этажей и другие жители дома - четыре человека, которые в этот момент оказались в своих квартирах, - добавили в МЧС.
Возгорание было успешно локализовано и ликвидировано пожарными. Огонь успел повредить имущество в квартире. Причину пожара еще не установили, но приоритетная версия - нарушения при эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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