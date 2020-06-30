Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июня 2020 года: уже более миллиона тестов, а за сутки – 328 новых случаев и 5 умерших

Министр здравоохранения Владимир Караник считает, что белорусы спускаются с плато по заболеваемости коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июня 2020 года

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Отечественный Минздрав дал очередную порцию статистики по коронавирусной инфекции в Беларуси. Сегодня в Беларуси перешагнули отметку в миллион проведенных тестов на COVID-19 (точнее - 1 млн 785 тестов). Значит, только по официальным данным, тест на коронавирус прошел примерно каждый десятый житель страны (некторые прошли его несколько раз). Со вторника на среду – плюс 8 778 новых исследований.

По данным на вторник 30 июня в стране выявили 328 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее зафиксировали 315 новых пациентов). За весь период пандемии в Беларуси у 62 118 человек был положительный тест на COVID-19.

За все время буйства коронавируса в Беларуси скончались 392 пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией» (такой длинной фразой обозначает умерших Минздрав). За сутки еще плюс 5 умерших пациента.

Вместе с тем продолжает увеличиваться и количество выздоровевших пациентов - уже выписали домой 46 054 человека (за минувшие сутки – плюс 841 человек).

Министр здравоохранения Владимир Караник считает, что мы спускаемся с плато, а перепрофилированные медучреждения, которые использовались для помощи пациентам с коронавирусом, возвращаются к обычной работе.

- Мы видим положительную динамику в целом по стране, характеризирующуюся уменьшением количества вновь выявленных случаев заболевания. Эта тенденция наблюдается уже во многих регионах нашей страны. Поэтому по ощущениям мы видим тенденции к снижению заболеваемости и считаем, что мы начинаем спускаться с плато, на котором находились последнее время, - сказал он 12 июня в эфире программы «Разговор у президента».

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