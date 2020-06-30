Очевидцы: в Минске мужчина выбросил из окна многоэтажки собаку, дочь-младенца, а затем выбросился сам
Сегодня в соцсетях стали появляться сообщения о том, что на одной из улиц Минска мужчина 30 - 35 лет выбросил из окна многоэтажки собаку, свою полуторагодовалую дочь Соню, а затем выбросился сам.
Фото: Следственный комитет.
Информацию подтвердил Следственный комитет, но без подробностей:
- В Минске около жилого дома по ул. Репина обнаружены тела мужчины и ребенка с признаками падения с высоты. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. Работу на месте координирует начальник УСК по г. Минску Сергей Паско. Задействована передвижная криминалистическая лаборатория. Информация будет дополнена, - говорится в сообщении СК.
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