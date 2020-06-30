2020-06-30T12:57:15+03:00
Экономика
КП Беларусь

В порт Одессы прибыл танкер с 85 тысячами тонн азербайджанской нефти для Беларуси

В «Белнефтехиме» планируют, что 10 - 15 июля нефть уже будет на Мозырском НПЗ
Сергей Диндиков
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Белнефтехим прогнозирует, что резервуары Мозырского НПЗ заполнятся этой нефтью 10-15 июляБелнефтехим прогнозирует, что резервуары Мозырского НПЗ заполнятся этой нефтью 10-15 июляФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил, что в порт Одессы прибыл танкер с 85 тысячами тонн нефти для Беларуси. Продавцом выступила государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR, пишет БЕЛТА.

«Белнефтехим» прогнозирует, что резервуары Мозырского НПЗ заполнятся этой нефтью 10 - 15 июля.

Касательно других танкерных поставок пресс-секретарь рассказал, что они продолжают по ним работать.

За март-апрель предприятие SOCAR Trading, являющееся дочерней структурой SOCAR, поставило «Белнефтехиму» четыре партии нефти. Их общий объем составил около 335 тысяч тонн. Путь «черного золота» пролег через порт Одессы и нефтепровод Одесса - Броды на Мозырский НПЗ. 250 тысяч тонн составляли первые три партии. Они были отправлены в марте. Апрельская партия составила 85 тысяч тонн.

Председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков ранее говорил, что, возможно, в 2020 году SOCAR поставит в РБ до 1 млн тонн углеводорода.

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В порт Одессы прибыл танкер с 85 тысячами тонн азербайджанской нефти для Беларуси
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