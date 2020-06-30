Найди нору хомяка и получи 200 рублей. В Беларуси ищут редкого грызуна

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К жителям Беларуси обращаются представители общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Они просят сообщать, кому известны или кто найдёт места обитания диких хомяков, пишет БЕЛТА.

В организации рассказали, что во второй половине прошлого столетия с ними вели ожесточённую борьбу, как с вредителями полей. После этого грызунов стало настолько мало, что в 2005 году они появились на страницах национальной Красной книги. И вот уже 10 лет про белорусских хомяков ничего не известно. Второй год представители АБП безуспешно ведут их поиски. Не исключено, что вид полностью исчез в Беларуси.

Раньше для хомяков родными были Брестский, Каменецкий, Пружанский, Кобринский, Березовский, Барановичский, Добрушский и Гомельский районы. Для расположения нор они выбирают сельскохозяйственные угодья на границах полей, обочины дорог, сады и огороды. У них очень крупные норы. Их диаметр составляет около 10 см. На входе выброшено много земли. Крысиные норы очень похожи. Бывает хомяки докапываются до подвалов и попадают туда. В этом случае АПБ просит сообщить им об этом.

В сравнении с сирийскими и джунгарскими дикие хомяки гораздо крупнее. Длина тела может достигать 35 см, средняя масса - 300 г. Окрас весьма характерный: верх рыжевато-бурый, брюшко черного цвета. Размножение у них происходит два раза в год: весной и летом. Всю зиму они, как медведи, беспробудно спят. Днем хомяк на улице появляется редко, это ночное животное, скрытное, активное с приходом сумерек.

Если Вы нашли место обитания грызуна, напишите на электронную почту levy@ptushki.org. В теме напишите «Хомяк». В письме должна быть фотография хомяка или норы. Для представления масштаба с ними нужно сфотографировать предмет. Возможно, мобильный телефон. В письме нужно также описать местность и объяснить, исходя из чего Вы сделали предположение, что это именно его нора. Естественно, укажите свой номер телефона. На место выедут сотрудники АПБ, чтобы установить автоматическую камеру. Первые десять нашедших жильё зверька, при условии, что грызун не пострадал, АБП выплатит вознаграждение в Br200.