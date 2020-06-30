2020-06-30T13:20:30+03:00
Общество
КП Беларусь

В минувшие выходные 27-28 июня в водоемах Беларуси нашли 18 утопленников

Большинство из них утонули пьяными
Алла БЕЛУГА
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Фото с места одной из трагедий: sk.gov.by.Фото с места одной из трагедий: sk.gov.by.
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- Всего за прошедшие выходные по стране было зарегистрировано 18 случаев утопления. В большинстве указанных случаев установлено, что погибшие накануне употребляли спиртные напитки, - отмечают в Следственном комитете.

Следственный комитет проводит проверки по фактам утопления и сообщает некоторые подробности дел. Так, утром 27 июня водолазы достали из водоема в деревне Доросино Любанского района тело 34-летнего местного жителя, который накануне вечером пошел купаться и утонул. В тот же день у берега Сеницкого водохранилища нашли тело 40-летнего мужчины. Ночью он пошел купаться, но домой не вернулся.

В субботу на озере Нарочь в Мядельском районе три человека плавали на лодке. При купании 31-летнему минчанину стало плохо, и он утонул. Его нашли прибывшие спасатели на расстоянии 800 метров от берега.

В это время в водохранилище деревни Тычины Солигорского района нашли тело 39-летего жителя Солигорска. В Вилейском районе в выходные было сразу два утопленника: 29-летнего мужчину нашли в водоеме в деревне, а 54-летнего местного жителя – в городском водоеме (он нырнул в воду, но не выплыл, его вытащил знакомый).

В воскресенье в реке Можа Крупского района водолазы нашли тело 47-летнего местного жителя. А в реке Уса Березинского района женщина обнаружила тело своего 56-летнего брата. Его вещи находились на берегу.

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