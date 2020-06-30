2020-06-30T16:29:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за своего обращения к народу Путин перенес время открытия монумента, куда приехал Лукашенко

Речь президента России касалась референдума о поправках в Конституцию
Геннадий МОЖЕЙКО
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Из-за своего обращения к народу Путин перенес открытие монумента, на которое приехал Лукашенко.Из-за своего обращения к народу Путин перенес открытие монумента, на которое приехал Лукашенко.
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Во вторник, 30 июня, Александр Лукашенко прилетел на вертолете в российский город Ржев, где вместе с Владимиром Путиным должен торжественно открыть Мемориал советскому солдату. В 11.32 телеграм-канал «Пул Первого» выложил фотографию, снятую с вертолета Лукашенко над вертолетной площадкой в Александрии. Лететь из Александрии до Ржева - 340 километров. Учитывая, что крейсерская скорость президентского Ми-172 составляет 230 км/ч, к 13:00 Лукашенко уже мог быть в Ржеве. Именно на это время было запланировано начало церемонии с прямой трансляцией на канале «Россия 24». А после этого были запланированы переговоры Лукашенко с Путиным. Однако руководство России все переиграло: в 13.30 Путин в прямом эфире выступил с трехминутным обращением к россиянами, стоя на фоне Мемориала советскому солдату - речь шла о российском референдуме. Где в это время находился Лукашенко - не сообщается.

Теперь открытие запланировано на 14.00, а после церемонии должны состояться переговоры Путина и Лукашенко.

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