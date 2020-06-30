Погода в Беларуси на 1 июля 2020 года: ливни и грозы закончатся - и повылазят лисички
Во вторник, 30 июня, на большей части территории Беларуси пройдут дожди и грозы, местами ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 15 - 20 м/с.
А вот в среду, 1 июля, практически во всех городах ожидается переменная облачность, осадки прекратятся. В Минске и Гродно вероятность осадков минимальна - 5 - 10%. Ночью и утром будет слабый туман. Температура воздуха до плюс 24°C. То же самое в Бресте и Гомеле, но воздух прогреется больше: до +25 - 27°C.
В Могилеве осадки маловероятны (10 - 15 %). Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха днем составит от +21 до +23°C.
В Витебске днем в среду ожидаются кратковременные дожди с грозой. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха +20 - 22°C.
Ливни пополнят влагу в почве, так что ждите обильного урожая лисичек, но не забывайте про запрет на посещение некоторых лесов (места, куда ходить нельзя, есть на карте Минприроды). А вот кое-где из-за обилия дождей даже попортился урожай:
- Ожидаемые в ближайшее время дожди пополнят содержание почвенной влаги, площади с повышенными влагозапасами могут расшириться, - сообщает Белгидромет. - Состояние яровых зерновых на большинстве наблюдаемых полей оценивается как хорошее. Однако на северо-западе Витебской области из-за переувлажнения почвы начали желтеть листья. Отдельные метеостанции Гродненской и Минской областей отмечают полегание посевов.
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