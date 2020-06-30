2020-06-30T14:44:34+03:00
Экономика
КП Беларусь

Предприятия «Белнефтехима» должны банкам более $2 млрд

Всё же, несмотря на все трудности, от предприятий «Белнефтехима» полностью идут выплаты заработной платы и налогов
Сергей Диндиков
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Привлечённые кредиты для обслуживания текущей деятельности сейчас составляют 67%Привлечённые кредиты для обслуживания текущей деятельности сейчас составляют 67%Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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«Белнефтехим» ищет варианты выхода из сложных обстоятельств, в которых оказались предприятия концерна. На 1 мая 2020 года фактически неплатежеспособными стали девять из них, рассказала заместитель председателя Госконцерна по нефти и химии Светлана Гурина «Вестнику Белнефтехима».

Предприятия концерна в совокупности должны уже более $2 млрд. Привлеченные кредиты для обслуживания текущей деятельности сейчас составляют 67%. А их все тяжелее обслуживать. В прошлом году для выплат долгов направлялось 46% прибыли, сейчас - больше 60%. Всё же, несмотря на все трудности, от предприятий «Белнефтехима» полностью идут выплаты заработной платы и налогов, отметила зампредседателя.

Основными причинами, которые повлияли на сложившуюся ситуацию, можно назвать конкуренцию на основных рынках, условия импортных поставок, нехватку личных средств и весьма дорогую цену кредитов. Внезапное уменьшение цены нефти в апреле вместе с повисшим в небе вопросом поставок российской нефти и следующий за всем этим кризис из-за пандемии увеличили финансовые трудности НПЗ.

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