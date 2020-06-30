«За Ржевом была столица нашей Родины и вся наша великая страна»: Лукашенко с Путиным открыли Мемориал советскому солдату

«За Ржевом была столица нашей Родины и вся наша великая страна»: Лукашенко вместе с Путиным открыл Мемориал советскому солдату.

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Во вторник, 30 июня, Александр Лукашенко прилетел на вертолете в российский город Ржев, где вместе с Владимиром Путиным должен торжественно открыть Мемориал советскому солдату. Начало церемонии было запланировано на 13.00. Однако руководство России все переиграло: в 13.30 Путин в прямом эфире обратился к россиянами, стоя на фоне Мемориала советскому солдату - речь шла о российском референдуме. Где в это время находился Лукашенко - не сообщается.

В результате церемония началась в 14.00. Путин и Лукашенко встретились, обнялись, затем поздоровались с ветеранами, которых сюда привезли из России и Беларуси, - всего полтора десятка человек. Затем президенты возложили венки, послушали гимны России и Беларуси, потом цветы возложили ветераны. Затем с кратким словом выступил Путин, потом - Лукашенко. Владимир Путин на этот раз был без своей традиционной «георгиевской ленточки», а Александр Лукашенко украсил свой пиджак белорусским символом – красно-зеленой ленточкой.

Владимир Путин и Александр Лукашенко возлагают цветы к Монументу советского солдата во Ржеве. Фото: пресс-служба Кремля.

- За Ржевом была столица нашей Родины и вся наша великая страна, - сказал Лукашенко во время своей речи. - Сотни тысяч героев полегли подо Ржевом, и для каждого из них это место было последней пядью его родной земли. Среди воинов были все представители республик Советского союза. Мы отдаем долг памяти. И пока мы приходим к памятникам - мы воевать не будем. А как только забудем дорогу к этим святым местам - мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники.

Лукашенко поблагодарил создателя памятника, руководство России и всех причастных к созданию монумента.

- Этот мемориал всегда будет символом нерушимой дружбы между Беларусью и Россией, - сказал Лукашенко. - Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться. Беларусь и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на земле, абсолютно едины в этом стремлении. Всем белорусам и россиянам - долголетия, благополучия и мирного неба надо головой. Вечная память павшим героям.

После этого президенты сфотографировались на память с ветеранами на фоне монумента, а потом вместе посадили у монумента ель.

После этого президенты сфотографировались на память с ветеранами на фоне монумента, а потом посадили у монумента ели.

Затем Лукашенко и Путин осмотрели экспозицию музея, созданного при комплексе.

Лукашенко и Путин в музее. Кадр телеграм-канала "Пул №3".

После этого запланированы переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об их месте и времени пока не сообщается.

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