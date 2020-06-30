Дмитриев подал документы в Центризбирком на регистрацию кандидатом в президенты

В своём интервью претендент поддержал освобождение Виктора и Эдуарда Бабарико, Сергея Тихановского и остальных задержанных и арестованных Фото: Павел МАРТИНЧИК

В своём интервью претендент поддержал освобождение Виктора и Эдуарда Бабарико, Сергея Тихановского и остальных задержанных и арестованных

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Андрей Дмитриев, сопредседатель белорусской общественной организации «Говори правду», подал документы на регистрацию кандидатом на пост президента в ЦИК, сообщает TUT.by. Как пояснил сам претендент, большую часть своих подписей он собрал на личных встречах, а не на пикетах.

«Мы разработали базу данных, которую собирали на протяжении пяти лет. Туда могли зайти и заходили наши сторонники, чтобы оставить подписи», — рассказал претендент.

Он отметил, что командой было собрано около 107 тысяч подписей и уточнил, что во время выборов в нашей стране идёт реальная кампания противостояния.

«Когда я ездил по регионам, то видел, что люди просто хотели спокойной и мирной смены власти. О майдане, которым нас пугает Лукашенко, помышляет только он, а все люди просто хотели прийти, проголосовать за своих кандидатов и увидеть 9 августа или, когда будет второй тур, нового президента. Это главное, как мне кажется, настроение у людей», — отмечает Андрей Дмитриев.

В своём интервью претендент поддержал освобождение Виктора и Эдуарда Бабарико, Сергея Тихановского и остальных задержанных и арестованных. Он опроверг версию того, что является кандидатом-спойлером.

«На выборы мы идем по-настоящему. Мы делаем то, во что верим. Я своей команде сказал: если меня не зарегистрируют, то мы будем помогать всем кандидатам, кроме двух — Лукашенко и Канопацкой», — сказал он.

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