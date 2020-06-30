Евросоюз открывает границы с 1 июля. Но не для Беларуси

Грузия перенесла для нас открытие своих границ еще на месяц. Так что улететь туда удасться не раньше августа. Фото: Алла БЕЛУГА

Мы не относимся к странам с безопасной эпидемиологической обстановкой. Даже в Россию регулярные рейсы из Беларуси возобновятся не раньше августа

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Евросоюз открывает границы для стран со стабильной статистикой по коронавирусу с 1 июля, передает BBC. Граждане 14 стран с июля смогут въезжать на территорию ЕС. К таким безопасным странам отнесли Алжир, Австралию, Канаду, Грузию, Японию, Черногорию, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Сербию, Южную Корею, Таиланд, Тунис и Уругвай.

А вот белорусам пока в Евросоюзе не рады - ситуация с зараженными в стране далека от представлений Европы о безопасности. Большинство государств-членов ЕС оценивают эпидемиологическую обстановку в стране как безопасную, если в ней зафиксировано не более 16 - 20 случаев Covid-19 на 100 000 человек. В Беларуси число зараженных намного выше.

В это время авиакомпания «Белавиа» перенесла все рейсы из Минска в Вильнюс, Ригу, Таллин и все города Казахстана на 15 июля. В Россию регулярные рейсы полетят не раньше 1 августа. В Грузию также можно будет улететь не раньше августа, хотя ранее предполагалось, что для белорусов она откроется с 1 июля. Сейчас же стало известно, что страна продлила запрет из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, Австрия продлила запрет на полеты из Беларуси, Украины и России до 15 июля (запрет заканчивался сегодня). Казахстан также обновил список стран, откуда туристы могут приезжать в страну - Беларусь в него не вошла. А вот некоторые страны нас к себе пускают, несмотря на коронавирус: самолеты в Албанию и Тунис из Беларуси уже летают, а со 2 июля начнут летать еще и чартеры в Египет.

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