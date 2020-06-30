2020-06-30T16:13:22+03:00
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КП Беларусь

Евросоюз открывает границы с 1 июля. Но не для Беларуси

Мы не относимся к странам с безопасной эпидемиологической обстановкой. Даже в Россию регулярные рейсы из Беларуси возобновятся не раньше августа
Алла БЕЛУГА
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Грузия перенесла для нас открытие своих границ еще на месяц. Так что улететь туда удасться не раньше августа.Грузия перенесла для нас открытие своих границ еще на месяц. Так что улететь туда удасться не раньше августа.Фото: Алла БЕЛУГА
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Евросоюз открывает границы для стран со стабильной статистикой по коронавирусу с 1 июля, передает BBC. Граждане 14 стран с июля смогут въезжать на территорию ЕС. К таким безопасным странам отнесли Алжир, Австралию, Канаду, Грузию, Японию, Черногорию, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Сербию, Южную Корею, Таиланд, Тунис и Уругвай.

А вот белорусам пока в Евросоюзе не рады - ситуация с зараженными в стране далека от представлений Европы о безопасности. Большинство государств-членов ЕС оценивают эпидемиологическую обстановку в стране как безопасную, если в ней зафиксировано не более 16 - 20 случаев Covid-19 на 100 000 человек. В Беларуси число зараженных намного выше.

В это время авиакомпания «Белавиа» перенесла все рейсы из Минска в Вильнюс, Ригу, Таллин и все города Казахстана на 15 июля. В Россию регулярные рейсы полетят не раньше 1 августа. В Грузию также можно будет улететь не раньше августа, хотя ранее предполагалось, что для белорусов она откроется с 1 июля. Сейчас же стало известно, что страна продлила запрет из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, Австрия продлила запрет на полеты из Беларуси, Украины и России до 15 июля (запрет заканчивался сегодня). Казахстан также обновил список стран, откуда туристы могут приезжать в страну - Беларусь в него не вошла. А вот некоторые страны нас к себе пускают, несмотря на коронавирус: самолеты в Албанию и Тунис из Беларуси уже летают, а со 2 июля начнут летать еще и чартеры в Египет.

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