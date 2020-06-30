2020-06-30T16:33:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске ОБЭП изъял 80 кг табака и 2 тонны дизеля

Сумма табака составила 11 тысяч рублей, а топлива - 3,9 тысяч
Сергей Диндиков
Поделиться:
При обыске одного из гаражей в Октябрьском районе Минска силовики обнаружили около 650 упаковок табака для кальяна без белорусского акциза. Фото: mvd.gov.byПри обыске одного из гаражей в Октябрьском районе Минска силовики обнаружили около 650 упаковок табака для кальяна без белорусского акциза. Фото: mvd.gov.by
Изменить размер текста:

27 и 28 июня столичными оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями были обнаружены двое мужчин, которые занимались противозаконным сбытом.

При обыске одного из гаражей в Октябрьском районе Минска силовики обнаружили около 650 упаковок табака для кальяна без белорусского акциза. Всё это являлось собственностью 35-летнего минчанина, который помещение просто арендовал. Сам он рассказал, что привез табак из России для личного потребления. Общая сумма товара составила 11 тыс. рублей.

ГУВД Мингорисполкома информирует, что в другом гараже, собственником которого является 46-летний житель Минска, милиционерами было найдено более 2,2 тыс. литров солярки. По рыночной цене он покупал дизель у своих знакомых, как правило, дальнобойщиков. Далее топливо продавалось с наценкой в 10 копеек. Общая стоимость дизеля была оценена в 3,9 тыс. рублей.

В отношении обоих мужчин милиционеры составили административные протоколы. Им вменяют незаконную предпринимательскую деятельность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ГТА в Гомеле: парень у лиц неславянской национальности угнал машину, наехал на пешеходов, снес забор и чуть не угодил в водоем

За ним бросились его собратья на своих авто, но тщетно (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Коля Лукашенко поступил в лицей БГУ на биологию
В 2021 году в Беларуси начнут продавать электромобили «Geely»
Наталья Кочанова о выборах: «Наша задача - донести до людей истинную суть происходящего, не дать расшатать государственные устои»
В Минске ОБЭП изъял 80 кг табака и 2 тонны дизеля
Евросоюз открывает границы с 1 июля. Но не для Беларуси
Дмитриев подал документы в Центризбирком на регистрацию кандидатом в президенты
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июня 2020 года: уже более миллиона тестов, а за сутки – 328 новых случаев и 5 умерших
«За Ржевом была столица нашей Родины и вся наша великая страна»: Лукашенко с Путиным открыли Мемориал советскому солдату
Предприятия «Белнефтехима» должны банкам более $2 млрд
Погода в Беларуси на 1 июля 2020 года: ливни и грозы закончатся - и повылазят лисички
Из-за своего обращения к народу Путин перенес время открытия монумента, куда приехал Лукашенко
В минувшие выходные, 27 - 28 июня, в водоемах Беларуси нашли 18 утопленников
Найди нору хомяка и получи 200 рублей. В Беларуси ищут редкого грызуна
В порт Одессы прибыл танкер с 85 тысячами тонн азербайджанской нефти для Беларуси
Очевидцы: в Минске мужчина выбросил из окна многоэтажки собаку, дочь-младенца, а затем выбросился сам
В Мозыре на пожаре спасли маму с годовалым ребенком
«Поехали рыбачить и утонули»: на озере под Браславом погибли два брата
Ученые подтвердили, что тяжесть заболевания COVID-19 зависит от генетики и группы крови человека
«Наша Нiва» вярнулася»: издание смогло возвратить себе прежний интернет-адрес
«Прижал палец дверцей и бросился душить таксиста»: в Гомеле нетрезвый пассажир напал на водителя
Владимир Япринцев считает, что страны-соседки завидуют нашему спорту
Минтруда рассказало, сколько человек пожаловались на незаконные увольнения
Путин и Лукашенко приедут на мемориал во Ржев ближе к обеду, пока - последние приготовления. Фото
В Белнефтехиме рассказали, как будут меняться цены на топливо внутри Беларуси
«Завтра должен был выйти на свободу. Сил больше нет…»: жена Статкевича заявила об уголовном деле в отношении политика
В ВОЗ заявили о еще большем ускорении темпов роста пандемии COVID-19
Видеофакт. В Минске на «зебре» бус сбил 9-летнего мальчика на роликах
Фотофакт. Мужчина в Пружанском районе на своем участке обнаружил человеческие останки
В заброшенном пруду в Пинском районе утонул 12-летний мальчик. Он не умел плавать