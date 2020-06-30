В Минске ОБЭП изъял 80 кг табака и 2 тонны дизеля

При обыске одного из гаражей в Октябрьском районе Минска силовики обнаружили около 650 упаковок табака для кальяна без белорусского акциза. Фото: mvd.gov.by

Сумма табака составила 11 тысяч рублей, а топлива - 3,9 тысяч

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27 и 28 июня столичными оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями были обнаружены двое мужчин, которые занимались противозаконным сбытом.

При обыске одного из гаражей в Октябрьском районе Минска силовики обнаружили около 650 упаковок табака для кальяна без белорусского акциза. Всё это являлось собственностью 35-летнего минчанина, который помещение просто арендовал. Сам он рассказал, что привез табак из России для личного потребления. Общая сумма товара составила 11 тыс. рублей.

ГУВД Мингорисполкома информирует, что в другом гараже, собственником которого является 46-летний житель Минска, милиционерами было найдено более 2,2 тыс. литров солярки. По рыночной цене он покупал дизель у своих знакомых, как правило, дальнобойщиков. Далее топливо продавалось с наценкой в 10 копеек. Общая стоимость дизеля была оценена в 3,9 тыс. рублей.

В отношении обоих мужчин милиционеры составили административные протоколы. Им вменяют незаконную предпринимательскую деятельность.

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