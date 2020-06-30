Наталья Кочанова о выборах: «Наша задача - донести до людей истинную суть происходящего, не дать расшатать государственные устои»

Недавно политик предлагала также подружиться с коронавирусом, а медикам на вопрос о маленькиз зарплатах сказала, что они знали, куда шли. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Председатель Совета Республики заявила, что предвыборная кампания в Беларуси проходит в непростых условиях, но государство донесет до людей всю правду о происходящем в стране

Изменить размер текста: A A

На совещании 30 июня 2020 года председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила БелТА, что предвыборная кампания в Беларуси проходит в достаточно непростых условиях. И заверила, что государство донесет до людей всю правду о происходящем в стране.

- Беларусь стоит на пороге главного политического события - выборов президента Беларуси. Электоральная кампания проходит в достаточно непростых условиях. Говоря о текущем моменте, наш президент очень точно отметил: воедино сошлись несколько пандемий - в здравоохранении, экономике, политике, информационном пространстве. Поэтому наша задача - донести до людей истинную суть происходящего, не дать расшатать государственные устои, защитить страну, ее суверенитет и независимость. Кто как не мы должны быть проводниками государственной политики. И нам есть что сказать людям, - заявила Наталья Кочанова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Да, мы знали, куда шли. И мы на своем месте. А вы?» Медики ответили флешмобом на слова Натальи Кочановой об их зарплатах (подробности)