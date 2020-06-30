2020-06-30T17:28:48+03:00
Политика
КП Беларусь

Коля Лукашенко поступил в лицей БГУ на биологию

Он прошел конкурс 6,5 человека на место и теперь будет учиться со своими сводными племянницами
Алла БЕЛУГА
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Николай всегда сопровождает отца на официальных мероприятиях, а в Китае его зовут "маленьким принцем". Фото: REUTERS.Николай всегда сопровождает отца на официальных мероприятиях, а в Китае его зовут "маленьким принцем". Фото: REUTERS.
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Младший сын президента Николай Лукашенко поступил в 10-й класс Лицея БГУ. Об этом пишет TUT.BY со ссылкой на свои источники. Чтобы углубленно изучать биологию, Николай прошел огромный конкурс: 6,5 человека на место (на 44 места подали документы 286 абитуриентов).

Проходной балл на биологический профиль в БГУ составил 138 из 200, официальное зачисление проходило с 16 по 19 июня.

До поступления Николай Лукашенко учился в обычной средней школе в Острошицком Городке. В прошлом учебном году он успешно выступил на олимпиаде по химии. На районном этапе он занял первое место, на областном - получил диплом третьей степени.

Также в лицее обсуждают информацию о том, что среди поступивших на гуманитарный профиль есть и внучка президента Дарья Лукашенко. Кроме того, сейчас в этом же лицее учится ее старшая сестра Анастасия - дочь Дмитрия Лукашенко. В марте 2020-го она заняла второе место в конкурсе «Мисс лицей».

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