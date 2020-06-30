Жалобу все же отклонили: Бабарико по решению суда остается в СИЗО КГБ

В суде отклонили жалобу Бабарико и он остается в СИЗО КГБ Фото: Павел МАРТИНЧИК

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По решению Центрального суда Виктор Бабарико остается в СИЗО КГБ. Об этом сообщил БелаПАН. Жалобу на заключение под стражу, которую подали адвокаты экс-банкира, рассмотрели 30 июня.

По словам адвоката Лаевского, заседание прошло без Бабарико, но он планирует с ним встретиться. К слову, другую информацию о том, как прошел суд, на что опирался судья, когда отклонял жалобу, адвокат сообщить не смог из-за подписки о неразглашении. Но Лаевский отметил, что планирует обжаловать данное решение в Минском городском суде.

На прошлой неделе адвокат Бабарико подал еще одну жалобу от своего имени на меру пресечения. В суде отметили, что она еще к ним не поступила.

Напомним, что Виктор Бабарико и его сын были задержаны в четверг, 18 июня. А уже 20 июня, в субботу, им было предъявлено обвинение по уголовной статье. По какой именно - пока не называют.