2020-06-30T17:48:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Жалобу все же отклонили: Бабарико по решению суда остается в СИЗО КГБ

Жалобу на заключение под стражу, которую подали адвокаты, рассмотрели 30 июня в суде Центрального района
ИННА КОРСАК
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В суде отклонили жалобу Бабарико и он остается в СИЗО КГБВ суде отклонили жалобу Бабарико и он остается в СИЗО КГБФото: Павел МАРТИНЧИК
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По решению Центрального суда Виктор Бабарико остается в СИЗО КГБ. Об этом сообщил БелаПАН. Жалобу на заключение под стражу, которую подали адвокаты экс-банкира, рассмотрели 30 июня.

По словам адвоката Лаевского, заседание прошло без Бабарико, но он планирует с ним встретиться. К слову, другую информацию о том, как прошел суд, на что опирался судья, когда отклонял жалобу, адвокат сообщить не смог из-за подписки о неразглашении. Но Лаевский отметил, что планирует обжаловать данное решение в Минском городском суде.

На прошлой неделе адвокат Бабарико подал еще одну жалобу от своего имени на меру пресечения. В суде отметили, что она еще к ним не поступила.

Напомним, что Виктор Бабарико и его сын были задержаны в четверг, 18 июня. А уже 20 июня, в субботу, им было предъявлено обвинение по уголовной статье. По какой именно - пока не называют.

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