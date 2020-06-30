2020-06-30T18:14:10+03:00
Политика
КП Беларусь

ЦИК огласил имена кандидатов, которые продолжат борьбу на выборах президента. Цепкало там нет

Из списка претендентов на высший пост выбыл глава ПВТ Валерий Цепкало, у него не насчитали необходимые 100 тысяч подписей. Бабарико в списке есть
Алла БЕЛУГА
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Пока Виктор Бабарико в СИЗО, Валерия Цепкало стало проверять МВД. А сегодня его и вовсе исключили из предвыборной гонки.Пока Виктор Бабарико в СИЗО, Валерия Цепкало стало проверять МВД. А сегодня его и вовсе исключили из предвыборной гонки.
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Центральная избирательная комиссия после проверки всех подписей (напомним, многие из них районные комиссии отбраковали) огласила список тех, кто прошел в следующий этап выборов президента-2020. По данным ЦИК выходит, что из всех претендентов на высший пост выбыл только глава ПВТ Валерий Цепкало. У него не насчитали необходимые для продолжения гонки 100 тысяч подписей.

По данным ЦИК, претенденты на место президента набрали такое количество голосов: Александр Лукашенко - 1 939 572 подписи

Виктор Бабарико – 165 744

Валерий Цепкало – 75 249

Сергей Черечень – 143 109

Анна Канопацкая – 146 588

Андрей Дмитриев – 106 841

Светлана Тихановская – 104 757

Но это еще не самое интересное. По данным ЦИК, Анна Канопацкая собрала 146 588 действительных подписей, сама же она говорила, что отнесла в ЦИК 110 тысяч подписей. Сергей Черечень сдал в комиссии 106 тысяч подписей, а ЦИК насчитал у него аж 143 109 подписей. При этом Анна Канопацкая, по данным ЦИК, собрала в Минске более 126 тысяч подписей, а Виктор Бабарико – без малого 64 тысячи, Валерий Цепкало – чуть больше 21 тысячи.

Напомним, штаб Бабарико сдал на проверку в комиссии 365 тысяч подписей, Цепкало — 160 тысяч подписей. В последний день заседания районных комиссий подписи за этих кандидатов стали массово признавать недействительными

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