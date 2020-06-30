ЦИК огласил имена кандидатов, которые продолжат борьбу на выборах президента. Цепкало там нет
Центральная избирательная комиссия после проверки всех подписей (напомним, многие из них районные комиссии отбраковали) огласила список тех, кто прошел в следующий этап выборов президента-2020. По данным ЦИК выходит, что из всех претендентов на высший пост выбыл только глава ПВТ Валерий Цепкало. У него не насчитали необходимые для продолжения гонки 100 тысяч подписей.
По данным ЦИК, претенденты на место президента набрали такое количество голосов: Александр Лукашенко - 1 939 572 подписи
Виктор Бабарико – 165 744
Валерий Цепкало – 75 249
Сергей Черечень – 143 109
Анна Канопацкая – 146 588
Андрей Дмитриев – 106 841
Светлана Тихановская – 104 757
Но это еще не самое интересное. По данным ЦИК, Анна Канопацкая собрала 146 588 действительных подписей, сама же она говорила, что отнесла в ЦИК 110 тысяч подписей. Сергей Черечень сдал в комиссии 106 тысяч подписей, а ЦИК насчитал у него аж 143 109 подписей. При этом Анна Канопацкая, по данным ЦИК, собрала в Минске более 126 тысяч подписей, а Виктор Бабарико – без малого 64 тысячи, Валерий Цепкало – чуть больше 21 тысячи.
Напомним, штаб Бабарико сдал на проверку в комиссии 365 тысяч подписей, Цепкало — 160 тысяч подписей. В последний день заседания районных комиссий подписи за этих кандидатов стали массово признавать недействительными
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