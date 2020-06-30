2020-06-30T18:23:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мальчик в Смолевичском похитил с карты более 300 долларов. Его поставили на учет

Уголовная ответственность за подобные действия наступает только с 14 лет
ИННА КОРСАК
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Школьник похитил с банковской карты более 300 долларовШкольник похитил с банковской карты более 300 долларовФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В УВД Миноблисполкома сообщили, что в Смолевичском районе 10-летний мальчика похитил с банковской карты более 300 долларов.

«Как удалось выяснить, мальчик с помощью дистанционного банковского обслуживания, зная реквизиты карты, похитил более 300 долларов», — отметили в УВД Миноблисполкома.

Ребенка поставили на контроль в инспекции по делам несовершеннолетних. Уголовная ответственность за подобные хищения наступает с 14 лет.

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