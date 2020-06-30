Мальчик в Смолевичском похитил с карты более 300 долларов. Его поставили на учет
В УВД Миноблисполкома сообщили, что в Смолевичском районе 10-летний мальчика похитил с банковской карты более 300 долларов.
«Как удалось выяснить, мальчик с помощью дистанционного банковского обслуживания, зная реквизиты карты, похитил более 300 долларов», — отметили в УВД Миноблисполкома.
Ребенка поставили на контроль в инспекции по делам несовершеннолетних. Уголовная ответственность за подобные хищения наступает с 14 лет.
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