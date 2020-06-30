2020-06-30T19:26:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Следственный комитет рассказал подробности трагедии в Минске, где мужчина выбросил из окна дочь, а потом выбросился сам

Это был отец девочки, с которым ее мама рассталась. До этого он поджег вещи своей бывшей сожительницы в ванной комнате
Алла БЕЛУГА
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Фото с места трагедии: t.me/skgovby.Фото с места трагедии: t.me/skgovby.
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Сегодня в Минске на улице Грибоедова произошла страшная трагедия: молодой мужчина сбросил с балкона многоэтажки собаку, свою полуторагодовалую дочь, а затем выбросился сам. Как удалось выяснить «Комсомолке», мама девочки в тот момент не было дома. По сообщениям соседей, 30 июня его бывшая сожительница поехала подавать заявление в ЗАГС с новым женихом. В это время мужчина и совершил непоправимое.

Теперь подробности сообщили в Следственном комитете:

- Установлено, что 34-летний житель Минска находился дома вместе со своей малолетней дочерью. В какой-то момент мужчина собрал вещи своей бывшей сожительницы и поджег их в ванной комнате. После этого он взял свою полуторагодовалую дочь и собаку и направился на общий балкон 24-го этажа.

Известно, что сначала отец девочки сбросил с балкона своего питомца, а после этого свою дочь. Затем минчанин покончил с собой, спрыгнув вниз.

Как сообщает СК, по предварительной информации мужчина это совершил на почве конфликта с 29-летней бывшей сожительницей, мамой их дочки.

По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", совершенное при отягчающих обстоятельствах. Проводится расследование.

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