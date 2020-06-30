Пара в Гродно сначала решила помочь пенсионерке, а потом украла у нее ювелирные изделия

В Гродно пара сначала помогла пенсионерке, а потом украла у нее ювелирные изделия. Фото: УВД Гродненского облисполкома

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В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что пара в Гродно сначала помогла пенсионерке,а потом украла у нее золотые изделия.

«Сотрудникам удалось выяснить, что в нетрезвом состоянии 41-летняя женщина вместе со своим сожителем пошли в магазин, который находится на железнодорожном вокзале, за алкоголем. В магазине был перерыв и они решили прогуляться. Во время прогулки они заметили женщину, которая лежала на земле. Она была в нетрезвом состоянии и не могла самостоятельно подняться. Пара ей в этом помогла», — рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

По словам сотрудников УВД, паре в Гродно удалось купить алкоголь и они отправились домой. ПО пути они снова встретили ту самую женщину, которая вновь лежала на земле. В этот раз попытки поднять ее не увенчались успехом, они оставили ее лежать, а сами ушли.

Когда 61-летняя пенсионерка пришла в сознание, то не обнаружила у себя две золотые цепочки и два кулона. Она обратилась в милицию. Сотрудники установили личности похитителей.

Общая стоимость похищенного составила 1100 белорусских рублей.