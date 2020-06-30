Водитель авто разворачивался, не уступил дорогу и врезался в другой автомобиль. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель «Фольксвагена» разворачивался. В аварии никто не пострадал

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В Телеграм-канале УГАИ УВД Мингорисполкома сообщили, что в Минске водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу автомобилю «ГАЗ» и врезался в него.

«Сотрудникам удалось выяснить, что 35-летний водитель автомобиля «Фольксваген» ехал по улице Я.Купалы в направлении улицы Интернациональной. Он выполнял разворот и не уступил дорогу автомобилю «ГАЗ», который двигался на встречу. Произошло столкновение», — рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска Татьяна Ященко.

В аварии никто не пострадал. Только машины в результате столкновения оказались повреждены. Проводится проверка.

Водителю автомобиля «Фольксваген» выписали протокол об административном правонарушении.

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