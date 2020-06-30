2020-06-30T20:11:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Чудесное спасение: сотрудники МЧС помогли маленьким утятам выбраться из водяной ловушки

Маленькие утята оказались в водяной ловушке и не смогли самостоятельно выбраться из воды [фото]
ИННА КОРСАК
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Сотрудники МЧС спасли из водной ловушки маленьких утят. Фото: Twitter МЧССотрудники МЧС спасли из водной ловушки маленьких утят. Фото: Twitter МЧС
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В официальном аккаунте МЧС в сети Twitter сообщили, что 28 июня, в воскресенье, сотрудники МЧС помогли маленьким утятам добраться до мамы утки на Цнянском водохранилище.

«В МЧС позвонил очевидец, который и рассказал о случившемся. Сотрудники оперативно выехали на помощь», — рассказали в МЧС.

Маленькие утята оказались в водяной ловушке и не смогли самостоятельно выбраться из воды. Мама-утка находилась на железобетонной конструкции сверху водопада

Сотрудники МЧС выловили птенцов с помощью большого сачка и спасли их.

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