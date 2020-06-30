2020-06-30T21:57:13+03:00
Общество
КП Беларусь

В штабе Цепкало заявили, что намерены обжаловать решение районных избиркомов, которые не засчитали подписи

В ЦИК признали лишь 75 249 подписей из поданных 160 тысяч
ИННА КОРСАК
Поделиться:
В штабе Цепкало не намерены сдаваться и останавливатьсяВ штабе Цепкало не намерены сдаваться и останавливатьсяФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В штабе Цепкало намерены обжаловать решение районных избиркомов, которые не засчитали большое количество собранных подписей за его выдвижение кандидатом в президенты. Об этом сообщил БелаПАН.

«Мы намерены все обжаловать. Сдаваться и останавливаться не собираемся», — подчеркнул пресс-секретарь Алексей Урбан.

По словам пресс-секретаря, на данный момент, Валерий Цепкало обсуждает вместе со штабом, что необходимо делать дальше. Он также планирует написать заявление из-за ситуации с подписями.

Вечером 30 июня стало известно, кто продолжает предвыборную гонку. Осталось шесть претендентов. В их число не попал бывший глава ПВТ Валерий Цепкало. Всего в избирком штаб сдал 160 тысяч подписей, признали действительными лишь 75 249 тысяч подписей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитриев подал документы в Центризбирком на регистрацию кандидатом в президенты.

В своём интервью претендент поддержал освобождение Виктора и Эдуарда Бабарико, Сергея Тихановского и остальных задержанных и арестованных. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске стали известны шесть точек, где будет проводиться предвыборная агитация
Светлана Тихановская подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Девушка надела кольцо на безымянный палец правой руки и... оно застряло
В штабе Цепкало заявили, что намерены обжаловать решение районных избиркомов, которые не засчитали подписи
Чудесное спасение: сотрудники МЧС помогли маленьким утятам выбраться из водяной ловушки
В Минске водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу автомобилю «ГАЗ» и врезался в него
Переговоры Лукашенко и Путина снова сорвались?
Пара в Гродно сначала решила помочь пенсионерке, а потом украла у нее ювелирные изделия
Следственный комитет рассказал подробности трагедии в Минске, где мужчина выбросил из окна дочь, а потом выбросился сам
Мальчик в Смолевичском похитил с карты более 300 долларов. Его поставили на учет
ЦИК огласил имена кандидатов, которые продолжат борьбу на выборах президента. Цепкало там нет
Жалобу все же отклонили: Бабарико по решению суда остается в СИЗО КГБ
Коля Лукашенко поступил в лицей БГУ на биологию
В 2021 году в Беларуси начнут продавать электромобили «Geely»
Наталья Кочанова о выборах: «Наша задача - донести до людей истинную суть происходящего, не дать расшатать государственные устои»
В Минске ОБЭП изъял 80 кг табака и 2 тонны дизеля
Евросоюз открывает границы с 1 июля. Но не для Беларуси
Дмитриев подал документы в Центризбирком на регистрацию кандидатом в президенты
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июня 2020 года: уже более миллиона тестов, а за сутки – 328 новых случаев и 5 умерших
«За Ржевом была столица нашей Родины и вся наша великая страна»: Лукашенко с Путиным открыли Мемориал советскому солдату
Предприятия «Белнефтехима» должны банкам более $2 млрд