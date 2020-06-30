В штабе Цепкало заявили, что намерены обжаловать решение районных избиркомов, которые не засчитали подписи

В штабе Цепкало не намерены сдаваться и останавливаться Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ЦИК признали лишь 75 249 подписей из поданных 160 тысяч

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В штабе Цепкало намерены обжаловать решение районных избиркомов, которые не засчитали большое количество собранных подписей за его выдвижение кандидатом в президенты. Об этом сообщил БелаПАН.

«Мы намерены все обжаловать. Сдаваться и останавливаться не собираемся», — подчеркнул пресс-секретарь Алексей Урбан.

По словам пресс-секретаря, на данный момент, Валерий Цепкало обсуждает вместе со штабом, что необходимо делать дальше. Он также планирует написать заявление из-за ситуации с подписями.

Вечером 30 июня стало известно, кто продолжает предвыборную гонку. Осталось шесть претендентов. В их число не попал бывший глава ПВТ Валерий Цепкало. Всего в избирком штаб сдал 160 тысяч подписей, признали действительными лишь 75 249 тысяч подписей.

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