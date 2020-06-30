2020-06-30T21:23:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Девушка надела кольцо на безымянный палец правой руки и... оно застряло

Сотрудники МЧС помогли девушке снять кольцо с помощью специального инструмента [фото]
ИННА КОРСАК
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Сотрудники МЧС помогли девушке снять кольцо, которое застряло на пальце. Фото: minsk.mchs.gov.byСотрудники МЧС помогли девушке снять кольцо, которое застряло на пальце. Фото: minsk.mchs.gov.by
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На официальном сайте МЧС Беларуси сообщили, что 27-летняя девушка надела кольцо на безымянный палец и оно застряло.

«В МЧС рано утром 29 июня поступил звонок. Требовалась помощь молодой девушке, которая находилась в Минске по адресу улица Железнодорожная, 126а», — рассказали в МЧС.

Девушка не смогла самостоятельно снять с пальца застрявшее кольцо. Сотрудники МЧС распиливали его с помощью мини-дрели.

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