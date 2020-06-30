Светлана Тихановская также подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В ЦИК засчитали 104 757 подписей за Тихановскую

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Светлана Тихановская подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщил БелаПАН.

По словам Светланы, если ее зарегистрируют, то она сможет продолжить борьбу, чтобы «привлекать внимание к Сергею и другим политзаключенным». Напомним, что ее муж находится СИЗО МВД. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок.

В ЦИК засчитали 104 757 подписей за Тихановскую. Ее штаб подал в избиркомы 110 тысяч подписей.

Вечером 30 июня стали известны имена тех, кто продолжит предвыборную гонку. В списке не оказалось Валерия Цепкало. У него признали лишь 75 249 подписей из заявленных 160 тысяч. У Виктора Бабарико признали лишь 165 744 подписи, хотя штаб сдал 365 тысяч.

Светлана Тихановская уверена, что адвокаты Цепкало и Бабарико будут бороться за незасчитанные подписи.

«Идет какая-то игра, правила которой мы пока не знаем», — отметила Светлана.