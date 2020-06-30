В Минске стали известны шесть точек, где будет проводиться предвыборная агитация

Стали известны шесть точек в Минске, где будет разрешена предвыборная агитация Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Мингорисполкоме решили, что точки должны располагаться подальше от центра

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В Минске стали известны шесть точек, где можно будет проводить предвыборную агитацию. Соответствующее решение Мингорисполкома было опубликовано на сайте. Об этом сообщил БелаПАН.

Точки для проведения предвыборной агитации располагаются не в центре города.

Где будет проводиться агитация?

— центральная аллея в парке культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября, который находится на улице Долгобродской;

— парк Дружбы Народов: границы улиц Орловская — Богдановича — Кульман — Карастояновой;

— площадка возле фонтана в Киевском сквере на улице Каховской;

— сквер Жукова в границах улиц Железнодорожная — Минина;

— площадка при входе в парк им. Грековой на улице Малинина;

— Тучинский сквер в границах улиц Харьковская — Верещагина — Берута.

В решении Мингорисполкома также отмечают, что мероприятия могут проводиться с 8 утра до 22 часов вечера. Однако, они не должны мешать движению транспорта, пешеходов и велосипедистов.

Официально документ вступает в силу с 5 июля. Именно в этот день начнется регистрация кандидатов в президенты. Агитацию разрешено проводить до 9 августа.

Напомним, что 30 июня вечером стали известны шесть кандидатов в президенты, которые продолжают предвыборную гонку. Среди них не оказалось Валерия Цепкало. В ЦИК признали лишь 75 249 подписей из поданных 160 тысяч. В штабе уже заявили о том, что намерены обжаловать решение районных избиркомов, где не засчитали подписи.