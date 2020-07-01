«Это не было однократным шагом»: Макей заявил, что поставки нефти из США в Беларусь продолжатся

Изменить размер текста: A A

В начале июня «Комсомолка» сообщала о том, что на «Нафтан» поступила американская нефть. Во вторник, 30 июня, в «Белнефтехиме» заявили об еще одной альтернативной поставке - прибывшей в одесский порт нефти из Азербайджана.

Как оказалось поставки «черного золота» от альтернативных поставщиков в Беларусь только набирают обороты. Например, уже достоверно известно, что с США продуман продолжительный проект.

- Это не было однократным шагом (Прим.: поставка с участием американского энерготрейдера United Energy Trading). И поставки продолжаются в рамках долгосрочной программы. Выбирая поставщиков, белорусская сторона руководствуется принципами экономической целесообразности, - проинформировала belta.by со слов Владимира Макея, главы МИДа.

По словам министра, белорусские власти, «наученные горьким опытом кризисов», выбрали диверсификацию нефтяных поставок в качестве политики страны и жизненно необходимого принципа.

Также Владимир Макей пояснил, что структуры «Белнефтехима» с другими заинтересованными организациями по требованию президента еще работают над тем, чтобы обеспечить примерно 30 процентов нефтяных поставок за счет альтернативных источников.

- Мы намерены активно прорабатывать вопрос поставок углеводородов из иных источников, в том числе, из государств Ближнего Востока и других стран, - пояснил Макей.

Однако точную дату следующей поставки американской нефти министр не проанонсировал, уточнив, что «график сверстан «Белнефтехимом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что будет с ценами на бензин и дизель? В «Белнефтехиме» рассказали, чего следует ждать белорусам.

Пока в концерне настраивают на возможное увеличение стоимости топлива - «при необходимости». Но корректировка тогда будет плавной, как и было - снова по копейке в неделю (подробности).

Эксперты считают, что для Беларуси выгодна более высокая цена на нефть.

Почему это так и можно ли в период ценового спада накупить нефти про запас - мы искали ответы на вопросы (подробности).