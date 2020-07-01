В Минске уже с 1 июля ограничивают движение всего транспорта по проспекту Независимости - автобусы и маршрутки пустят в объезд

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О том, что в Минске в среду и четверг, 1 и 2 июля, на некоторые периоды времени будет ограничиваться движение всего транспорта по проспекту Независимости от улицы Ленина до Козлова, сообщили на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».

С чем это связано? Скорее всего, с подготовкой празднования в Минске Дня Независимости. Центральные площади готовят к мероприятиям, а уже со 2 июля на Октябрьской площади стартует выставка машиностроения.

Городской транспорт отправиться в объезд утром 1 июля, с 10.00 до 11.30 часов. А на другой день, 2 июля, изменятся маршруты уже после обеда: с 13.00 до 14.30 часов.

В оба направления с выполнением всех остановок на измененном участке направятся 18-ый, 26-ой, 26А и 39-ый автобусы: их перенаправят по проспекту Машерова, улицах Козлова, З.Бядули и Первомайской.

Также в обе стороны перенаправят привычнее маршруты автобусов и маршруток: 100-го, 115Э, 1063 ТК, 1064 ТК, 1076 ТК, 1151 ТК, 1152 ТК, 1280 ТК и 1547 СК. Вышеназванные маршруты поедут по проспекту Независимости, а затем - улицам Свердлова, Ульяновской, Первомайской, З.Бядули и с Козлова выедут на проспект Независимости.

То же и с маршрутками 1118 ТК и 1318 ТК. Их скорректируют в прямом направлении так: проспект Независимости, улицы Свердлова, Ульяновская, Первомайская, З.Бядули, Козлова, проспект Независимости и далее улицы Я. Коласа, В. Хоружей, Куйбышева к проспекту Машерова. А в обратном направлении они поедут уже немного по-другому: по проспекту Независимости, улицам Козлова, З.Бядули, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, проспекту Независимости.

По измененным маршрутам пойдут и 57-ой и 300Э автобусы, а еще маршрутки 1400 ТК и 1119 ТК.

Подробное расписание на 1 - 2 июля транспорта в Минске можно посмотреть здесь.

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