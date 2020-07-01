В Кировском районе почти трое суток в лесу искали 81-летнюю бабушку: а она вышла сама и с ведром лисичек!

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О том, что на территории Кировского района пропала 81-летняя женщина, писал Telegram МВД «Разыскивает милиция». Сообщалось, что жительница деревни Стайки пошла в лес вместе с сыном-сельчанином еще в воскресенье, 28 июня. Около обеда в лесу они разделились и мужчина вернулся в деревню, так и не дождавшись пенсионерки. Вечером из дома он позвонил в МЧС. Началась масштабная поисковая операция, которая продлилась почти трое суток. Тревогу вызвало то, что бабушка - слабослышащая, у нее сахарный диабет, мобильник в лес она не взяла.

- Незамедлительно на поиски выехали спасатели, в том числе поисковики спасательной группы Республиканского отряда спецназначения МЧС со служебной собакой по кличке Габби. Также в поисках участвовали сотрудники МВД, работники Чигиринского лесничества, местные жители и родственники пенсионерки. А вместе с ними - волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран» и Могилевской облорганизации Белорусского общества Красного Креста, - рассказали в пресс-службе МЧС.

В первый день поисков был прочесан лес рядом с деревней Стайки. Здесь нашелся местный житель, который рассказал и показал, где видел старушку в последний раз - 28 июня около 16.00 часов.

В понедельник, 29 июня, поиски продолжились, но оказались безрезультатными: мешали дождь и переменчивая погода. С утра, 30 июня, спасатели и волонтеры продолжили поиски: снова прочесывали местность, «смотрели» с квадрокоптера.

- Во вторник, 30 июня, примерно в трех километрах от дома бабушка была обнаружена. Из леса она вышла сама в районе деревни Гоголь Кировского района навстречу группе сотрудников МЧС, но была обессилена. Ее на квадроцикле довезли в деревню и передали медикам. После осмотра сельчанку доставили в больницу, - добавили в пресс-службе МВД.

Как рассказала сама старушка, в лесу она услышала звуки диких животных и попыталась обойти опасность, из-за чего отдалилась в сторону болота. В лес они с сыном не брали ни еду, ни воду, поэтому за несколько дней пенсионерка была сильно обезвожена. Ее госпитализировали также с переохлаждением и множественными укусами насекомых.

В видео, которое опубликовали в МЧС, видны кадры чудесного спасения. А на фото - ведро с лисичками. Рачительная сельчанка трое суток блуждала по лесу, но собранные грибы так и не бросила.

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