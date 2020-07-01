Как-то так: Евросоюз снизил стоимость шенгена для белорусов до €35, но границы оставил закрытыми

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Официально для белорусов 1 июля радостное событие - стоимость краткосрочной шенгенской визы снизилась до 35 евро. Это произошло в связи с соглашениями об упрощении визового режима и реадмисии, которые подписали в Брюсселе еще в начале года, в январе 2020-го.

Однако несмотря на это, до вступления договоренностей в силу, шенген сначала подорожал - до 80 евро со 2 февраля. Что же теперь изменится в связи с подешевевшими визами?

Пока из-за пандемии по сути сильных перемен ждать не приходится: Евросоюз, хоть и снизил стоимость виз, открывать свои границы белорусам не спешит. Открытый для других государств с 1 июля ЕС не внес Беларусь в список стран со «стабильной статистикой по коронавирусу». Но, когда все вернется в привычное русло, в вопросах виз вместе с меньшей ценой будут актуальными и такие новшества, как: уменьшение списка документов, возможность многократных виз от 1 до 5 лет, возможность обращения за бесплатной визой и время ответа по визе до 10 дней.

На утро 1 июля не обновили визовую информацию и сайты посольств и консульств. Например, в соответствующих разделах польского и литовского генконсульств цены шенгена старые. А на сайте посольства Франции предупреждение о том, что визовый отдел посольства закрыт с 17 марта до «новых распоряжений».

Напомним, из-за коронавируса границы стран шенгенской зоны для белорусов пока закрыты. Исключения - только для некоторых категорий граждан.

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