В штабе Черечня заявили, что сдали подписей меньше, чем им засчитал ЦИК: разница существенная

Территориальные избиркомы ошиблись почти на 40 тысяч «автографов» и все подписи пересчитают?

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» сообщала о том, что продолжать участие в президентской гонке в Беларуси в 2020 году продолжат уже шесть кандидатов, а не семь, как было ранее. Из претендентов выбыл Валерий Цепкало - ему не хватило собранных подписей. Засчитали в ЦИК экс-главе ПВТ только 75 тысяч подписей с лишним, а нужно 100 тысяч. В этот же день выбывший Цепкало заявил, что собирается обжаловать решения райизбиркомов.

Правда, неожиданную новость в этот день получил штаб и другого кандидата на пост президента - Сергея Черечня. Он остался в списке кандидатов, но неожиданно для всего штаба количество подсчитанных голосов почти на 40 тысяч превысило количество собранных.

- Собранного, проверенного и поданного нами количества подписей - 106,5 тысячи штук для регистрации достаточно. Но и 143 тысяч 109 подписей, которые остались после проверки ЦИК, для регистрации также достаточно. Мы выступаем за дальнейшее участие всех демократических сил в этих выборах для перемен необходимых Беларуси, - прокомментировали в штабе Черечня.

В ЦИК пока не прокомментировали возможную путаницу с данными. Но не исключено, что подписи пересчитают еще раз.

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Президентские выборы-2020 в Беларуси: Уголовные статьи Виктора Бабарико не называют, МВД начало проверку Валерия Цепкало

До 4 июля потенциальные кандидаты в президенты должны подать в ЦИК полные пакеты документов (подробности).

«Никогда еще не было такого массового отбраковывания подписей на президентских выборах». Юрист о проверке подписных листов за Бабарико и Цепкало

Десятки тысяч автографов за потенциальных кандидатов ушли в мусорку (подробности).