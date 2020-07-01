Наталья Эйсмонт о встрече Путина и Лукашенко: «Обсудили все вопросы, которые нужно было»

Путина и Лукашенко обсудили все вопросы, которые нужно было обсудить. Фото:president.gov.by

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Встреча состоялась днем, но только к 23 часам стало известно, удалось ли Владимиру Путину и Александру Лукашенко обсудить белорусско-российские отношения.

- Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было обсудить, - заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», а также добавил «так что спите спокойно».

Судя по насыщенной программе и переносу времени открытия мемориала с 13.00 на 14.00 Владимиром Путиным, который в это время вышел в прямой эфир и обратился к россиян по поводу референдума, Путин и Лукашенко общались недолго.

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщает, что во время церемонии главы государств пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны, а затем возложили цветы к подножию мемориала. После чего почтили память павших героев минутой молчания.

По мнению Лукашенко, мемориал Советскому солдату подо Ржевом всегда останется символом дружбы между Россией и Беларусью.

- Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться. Беларусь и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на земле, абсолютно едины в этом стремлении, - заявил Лукашенко.

После торжественного открытия главы двух стран посадили саженцы елей в рамках акции «Сады памяти», а также побывали на экскурсии в филиале Центрального музея Великой Отечественной войны, который посвящен Ржевской битве.

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