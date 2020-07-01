В МВД ответили на заявления белорусов о незаконности задержания Бабарико и пропаже подписных листов

В МВД рассказали, что они не контролируют деятельность КГК, но есть другие уполномоченные должностные лица и структуры. Иллюстрация: МВД.

Если вкратце - это не в компетенции силового ведомства

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Белорусы несут в милицию заявления с просьбой проверить законность задержания Виктора Бабарико с сыном Эдуардом сотрудниками ДФР Госконтроля и разыскать их подписные листы в поддержку Бабарико, написала пресс-служба ведомства на официальном сайте. Вот что ответили в МВД.

- В соответствии с законодательством (Прим.: указ «Об органах финрасследований КГК Беларуси» от 16 июля 2008 года) контроль за деятельностью органов финрасследований осуществляется действующим президентом Беларуси и председателем Госконтроля, а надзор за исполнением законодательства - генеральным прокурором и подчиненными ему прокурорами в пределах их компетенции, - прокомментировали в пресс-службе.

Таким образом, по заявлению МВД, никакое другое ведомство не вправе вмешаться в служебную деятельность работников органов финрасследований, кроме вышеназванных должностных лиц. При этом граждане либо организации, которые считают, что их права были ущемлены, могут обжаловать это в вышестоящем органе или направить обращение вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд. Также у МВД нет и полномочий для осуществления оценки процессуальных решений сотрудников КГК.

- Подобные обращения, рассмотрение которых не относится к компетенции органов внутренних дел, а также не отвечающие установленным требованиям, в МВД оставляются без рассмотрения по существу и направления ответов заявителям, - резюмировали в ведомстве.

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