Умер актер Виктор Проскурин, сыгравший одну из главных ролей в «Жестоком романсе»

Заслуженный артист России ушел из жизни 30 июня 2020 года. Ему было 68 лет

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Грустную новость сообщила его жена Ирина Хонда на своей странице в Фейсбуке.

- Дорогие мои, любимые! Умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой... Пусть земля тебе будет пухом... Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все. Твоя Хонда, - написала трогательный текст Ирина.

По какой причине умер Виктор Проскурин, его супруга не сообщила. Ранее актер победил онкологию, анорексию и алкоголизм. Он рассказывал, что из-за онкологии его вес дошел до 42 килограммов, а победить болезнь ему помогла супруга.

Виктор Проскурин стал популярен после роли Василия Вожеватова в «Жестоком романсе», Гены Ляпишева в фильме «Большая перемена», капитана КГБ Блинова в «Выйти замуж за капитана», а также Германа в «Пиковой даме». Всего на счету актера более 130 ролей в кино.