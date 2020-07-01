2020-07-01T10:52:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Италии на пляже умер 38-летний мужчина из Беларуси

Белорусу стало плохо в воде, его реанимировали на берегу, но не смогли откачать
Надежда БУТОВИЧ
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Белоруса реанимировали, но спасти не смогли. Фото: savonanews.it.Белоруса реанимировали, но спасти не смогли. Фото: savonanews.it.
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О трагедии, которая произошла на одном из пляжей в итальянской провинции Савона, сообщило местное издание «Savona News».

Сообщается, что на общественном пляже Вадо Лигуре во вторник, 30 июня, погиб молодой мужчина, гражданин Беларуси. По информации журналистов, плохо отдыхающему стало во время купания. Срочно на место ЧП прибыли спасатели, сотрудники Красного Креста и береговой охраны.

Мужчину доставили на берег, начали реанимировать, но спасти не смогли. Прибывшие медики констатировали смерть 38-летнего белоруса.

По информации некоторых источников, погибший белорус работал водителем-международником.

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