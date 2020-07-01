В Италии на пляже умер 38-летний мужчина из Беларуси

Белоруса реанимировали, но спасти не смогли. Фото: savonanews.it.

Белорусу стало плохо в воде, его реанимировали на берегу, но не смогли откачать

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О трагедии, которая произошла на одном из пляжей в итальянской провинции Савона, сообщило местное издание «Savona News».

Сообщается, что на общественном пляже Вадо Лигуре во вторник, 30 июня, погиб молодой мужчина, гражданин Беларуси. По информации журналистов, плохо отдыхающему стало во время купания. Срочно на место ЧП прибыли спасатели, сотрудники Красного Креста и береговой охраны.

Мужчину доставили на берег, начали реанимировать, но спасти не смогли. Прибывшие медики констатировали смерть 38-летнего белоруса.

По информации некоторых источников, погибший белорус работал водителем-международником.

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