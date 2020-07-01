Дальнобойщики, выдыхайте: условия введенные из-за коронавируса для водителей отменили

Дальнобойщиков больше не будут штрафовать за нарушение правил карантинных мер. Фото: pixabay.com.

Уже с 1 июля дальнобойщики смогут остановиться, где захотят, заехать домой, и не быть при этом оштрафованы

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В начале пандемии, в марте 2020 года, в Беларуси, которая не закрыла свои границы, тем не менее, ввели ряд карантинных мер для незавоза и нераспространения коронавируса. С трудностями столкнулись водители-международники, которым было запрещено останавливаться на каких-либо, кроме разрешенных, АЗС, кафе, стоянках и отелях.

С 1 июля данную меру в Беларуси отменили, проинформировали в пресс-службе Минтранса. Таким образом, из постановления Совмина «О мерах по предотвращению завоза и распространения COVID-19» были исключены все предупредительные меры для дальнобойщиков, идущих транзитом через Беларусь.

В частности теперь водители-международники теперь не обязаны проезжать лишь по определенным республиканским трассам, где были определены места для остановки и заправки. Также дальнобойщиков, чтобы не быть оштрафованными, больше не обязывают покидать Беларусь по кратчайшему маршруту в течение суток.

- Кроме того, 372-ым постановлением вносятся изменения и в постановление «о применении навигационных устройств (пломб)», - добавили в Минтрансе.

Документ вступил в силу со среды, 1 июля.

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