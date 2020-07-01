2020-07-01T11:02:14+03:00
Общество
КП Беларусь

С 1 июля белорусам будут предлагать встречу с медиатором перед разводом

В Минске уже опробовали такой подход для сохранения семьи – он показал эффективность
Анна ЖУРАВЛЕВА
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С 1 июля белорусам будут предлагать встречу с медиатором перед разводом.С 1 июля белорусам будут предлагать встречу с медиатором перед разводом.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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С 1 июля 2020 года вступают в силу изменения в законодательстве по вопросам медиации, которые предусмотрены законом от 18 декабря 2019 года № 277-З «Об изменении законов». Теперь суды и загсы будут обязаны предложить белорусам, подающим заявление на расторжение брака, предложить встречу с медиатором. Медиатор – это нейтральное лицо, которое помогает сторонам решить конфликт. В случае с разводом, задача медиатора либо сохранить брак, либо способствовать мирному расставанию.

Как рассказала пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко, встречи с медиаторами в рамках пилотного проекта в Минске уже дали свою плоды и показали эффективность. Специалист уверена, что такой подход позволит создать нужные условия для сохранения семьи и семейных ценностей.

Кроме того, внесены поправки в Кодекс о браке и семье. По дополненным положениям, супруги могут привлекать медиатора по спорам, возникающим из брачно-семейных отношений, пишет belta.by.

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С 1 июля белорусам будут предлагать встречу с медиатором перед разводом
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