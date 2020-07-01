В Полоцке поймали велосипедного «маньяка»: тот украл два велосипеда за день, причем один - у ребенка

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О том, что житель Полоцка подозревается в нескольких эпизодах краж, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Чем же прославился 41-летний полочанин? Днем 22 июня мужчина заметил у магазина «Золотая роща», что на Коммунистической улице в райцентре, оставленный кем-то велосипед. Он сел на велосипед и укатил на улицу Юбилейная. В итоге без велосипеда остался 8-летний мальчик.

Затем мужчина встретился со своими товарищами-собутыльниками. Одному из них он договорился продать украденный велосипед, тут же условились о цене и рассчитались, а затем стали «мочить» сделку.

- Спустя время подозреваемый проспался после алкоголя и обнаружил, что рядом с ним нет ни велосипеда, ни денег за него. Он разозлился и пошел на вторую кражу - украл другой велосипед у обманувшего его знакомого. Долго не раздумывая, он продал и этот транспорт, а деньги пропил, - добавили в пресс-службе.

Вскоре мужчину задержали оперативники, в отношении него возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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