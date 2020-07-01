С 1 июля повысили пенсии. Это первое повышение в 2020 году. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Увеличение пенсии перенесли с 4 квартала на июль - как раз накануне выборов президента Беларуси

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Правда, Александр Лукашенко заявил, что повышение пенсии никак не связано с выборами, назначенными на 9 августа 2020 года. Итак, согласно указу президента №232 от 20 июня трудовые пенсии будут повышены с 1 июля.

По информации Минтруда, средняя пенсия по возрасту за июль достигнет цифры 470,6 бел. руб. Она вырастет на 5,2% в сравнении с июнем 2020 года и на 12,5% - в сравнении с июлем 2019 года. В Беларуси проживает более 2,5 млн пенсионеров. Средний размер всех начисленных им пенсий в мае составлял 432,7 рубля, а пенсий по возрасту - 446,7 рубля.

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