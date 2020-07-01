2020-07-01T12:42:05+03:00
Политика
КП Беларусь

От строительства жилья военным до открытия магазина в агрогородке и школы с бассейном в Бобруйске: Лукашенко поручил решить жалобы белорусов

Жизненные проблемы и вопросы высказывались во время сбора подписей за действующего президента. Их собрали в распоряжение, которое 1 июля подписал глава страны
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко поручил решить трудности с жизнеобеспечением белорусов. Фото: belta.by.Лукашенко поручил решить трудности с жизнеобеспечением белорусов. Фото: belta.by.
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О том, что в среду, 1 июля, лидер Беларуси подписал распоряжение, в котором прописаны дополнительные меры по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения, проинформировала belta.by со ссылкой на пресс-службу президента. Также в агентстве уточнили, что в редакции есть копия документа, а в статье - выдержки из него.

Еще сообщается, что вопросы, озвученные в распоряжении, прозвучали во время подписных пикетов. Так на что жаловались белорусы, ставя подпись за выдвижение кандидата на президентский пост Александра Лукашенко?

- Меры охватили самые разные сферы: от строительства до ЖКХ и транспорта, от энергетики до соцобеспечения и вопросов здоровья, и так далее, - перечислили в пресс-службе.

«Комсомолка» приводит лишь малую часть мер, которые будут приниматься и выполняться под контролем КГК и администрации президента с ежеквартальной отчетностью.

Например, решено разработать и утвердить госпрограмму, которая позволит весомо увеличить потребление электричества для хознужд: отопления, готовки, подогрева воды не только в квартирах, но и на дачах и в жилых домах. Развить самые благоприятные условия для распространения электрокаров и другого электротранспорта по всей Беларуси. И для всех ТС - усовершенствовать порядок выплаты госпошлины для получения допуска на движение без привязки к техосмотру.

В документ вошло и президентское поручение по вопросам строительства жилья для военнослужащих. Об этом Лукашенко говорил 22 июня во время рабочей поездки в Брестскую область.

Еще электорат обращался с просьбой контроля цен на потребрынке и быстрых мерах реагирования при необоснованном их завышении.

Возникли вопросы и из трудовой сферы: занятость населения, повышение зарплат на предприятиях с их низким уровнем, своевременные выплаты и создание новых высокопроизводительных вакансий - их решение тоже прописано в распоряжении.

Еще в документ включена разработка новых правил поступления в вузы, о чем недавно Лукашенко говорил на встрече с преподавательским активом страны.

В перечне общих вопросов по улучшению жизни в стране есть и «адреса». Так, по поручению президента на контроле капремонт райбольницы в Малорите, строительство учреждений образования в Кобрине, Столине, Барановичах, Жабинке, Гомеле, Столбцах, Фаниполе, а в Бобруйске - школы и детсад с бассейнами. Еще решено принять комплексные меры по развитию Полоцка до 2025 года, где запланировано открыть свою инфекционную больницу. А вот в агрогородке Яново на Ветковщине поручено открыть магазин.

Среди других контролируемых распоряжения: строительство дорожных объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов, учреждений здравоохранения и так далее.

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