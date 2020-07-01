В Барановичах на 2,5 года осудили бывшего директора школы, в которой на стадионе умер ребенок

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Суд Барановичского района и города Барановича 1 июля вынес приговор бывшему директору школы в агрогородке Русино. Там в ноябре прошлого года на школьном стадионе насмерть придавило воротами 11-летнего мальчика.

- Обвиняемый Александр Пугач признан виновным. Суд назначил наказание - 2 года 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В суде он фактически вину признал, - комментирует «Комсомолке» помощник Барановичского межрайонного прокурора Юлия Акулич.

Также суд запретил бывшему директору в течение 5 лет занимать руководящие посты. Судили мужчину за ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее за собой смерть человека (ст. 428 УК РБ). После трагедии Александр Пугач покинул кресло директора школы по своему желанию и стал работать учителем.

Напомним, трагедия случилась в агрогородке Русино Барановичского района. Мальчик играл с другими школьниками в футбол на школьном стадионе. В какой-то момент он повис на перекладине ворот и стал раскачиваться. Конструкция не выдержала и рухнула на ребенка. Он получил открытую черепно-мозговую травму и умер в машине скорой помощи.

Как выяснили следователи, ворота эти были самодельные - закреплены кустарным способом с помощью штырей, которые забиваются в землю. По версии гособвинения, директор школы Александр Пугач должен был убрать эти ворота, поскольку из отдела образования приходило предписание демонтировать спортивное оборудование, не соответствующее нормам безопасности. На основании этого его и судили.

В свое оправдание бывший директор говорил, что стадион использовался не только во время уроков физкультуры. В агрогородке он был едва ли не единственным местом притяжения и для детворы, и для взрослых. Гособвинение это тоже поставило ему в вину: доступ на стадион должен был быть ограничен для посторонних, в том числе и для детей во внеурочное время, когда они находятся без присмотра взрослых.

Как рассказали «Комсомолке» жители агрогородка, после трагедии на стадион доступ детей ограничили - повесили замок и детей уже не пускают в свободное время. Но похоже, это может прибавить и новых проблем:

- Это понятно, произошла трагедия, очень жаль семью… Но, как до трагедии, так и после ее мы «бьемся» с сельсоветом, чтобы нашим детям был организовали досуг, чтобы они не лазали по канавам и гаражам, где недалеко до беды. Не у всех есть возможность круглосуточно развлекать ребенка. Что нам нужно - безопасная современная детская и спортивная площадка, подходящая для ребят всех возрастов, - пояснили сельчане.

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