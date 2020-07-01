Минчане продолжают жаловаться на качество воды. «Минскводоканал» извиняется и работает круглосуточно

За 29 и 30 июня на предприятие поступило около 80 жалоб от минчан

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27 июня Минздрав сообщил, что вода из крана пригодна для питья во всех районах Минска, и снял запрет на ее использование. Однако жители столицы продолжают жаловаться на качество воды. Так, как сообщается на сайте «Минскводоканала», за 29 июня к ним поступили жалобы с 59 адресов Минска. По каждому обращению выехали специалисты предприятия - они оценивали качество воды и брали пробы. Дальше пробы исследовали в санитарно-эпидемиологической службе. В результате исследований выяснилось, что вода безопасна для питья и полностью соответствует требованиям нормативных документов.

Как отметили в «Минскводоканале», минчане жалуются на запах, но большинство проб зафиксировали только запах хлорки.

- Это обусловлено технологией подготовки питьевой воды и обеспечивает ее безопасность, - сообщает предприятие.

30 июня были взяты пробы по 20 адресам. В них также не было выявлено никаких отклонений в качестве воды. Но несмотря на это, минчане продолжают давать заявки на подвоз питьевой воды в автоцистернах.

- Мы понимаем обеспокоенность граждан и готовы идти им на встречу, организовывая дежурство автомобилей с питьевой водой по адресам с наибольшим количеством запросов, - сообщили в «Минскводоканале». - Также приносим жителям города свои извинения за сложившуюся ситуацию и сопряженные с ней неудобства.

К слову, сотрудники предприятия продолжают работать круглосуточно.

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Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев (подробности).