Видеофакт! В Славгородском районе милиция нашла заблудившуюся пенсионерку, а местные сотрудники МЧС помогли ей выбраться из болота

Благодаря тому, что вторая грибница быстро обратилась в органы, были весьма облегчены поиски Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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30 июня днем на пульт Славгородского РОВД поступило сообщение, что около деревни Машецкая Слобода в лесном массиве заблудилась 60-летняя женщина. Проживает она в соседней деревне.

Позже было выяснено, что две пенсионерки пошли за грибами в лес в разные стороны. В назначенном месте у них был договор о встрече в 10 часов. Но на место пришла лишь одна из них.

Предположение о том, что вторая заблудилась, подтвердилось SMS-сообщением, которое вскоре получила сельчанка. Стало понятно, что подруга сейчас где-то в болоте, ей страшно пойти дальше. С ней не было возможности созвониться из-за плохой связи.

Славгородский РОВД рассказал, что благодаря тому, что вторая грибница быстро обратилась в органы, были весьма облегчены поиски. Ближе к 14 часам женщина была найдена. Ее пристанищем стал небольшой островок в болоте. А уже выбираться оттуда ей помогали сотрудники из местного РОЧС.

Пенсионерка выразила благодарность правоохранителям и спасателям за спасение. Ее жизнь и здоровье находится в безопасности.

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Подробности спасения пенсионерки рассказали в МЧС и МВД (подробности).